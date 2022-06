Man Vs Bee, il teaser trailer della commedia a episodi con Rowan Atkinson

Rowan Atkinson, il celeberrimo e leggendario Mr. Bean, sta per tornare con un’irresistibile nuova comedy a episodi. Arriverà il 24 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Se eravamo abituati a chiamarlo Mr. Bean, prepariamoci a ribattezzarlo Mr. Bee! Stiamo parlando del mitico Rowan Atkinson, che sta per tornare con un’irresistibile nuova comedy a episodi: Man Vs Bee.

Arriverà il 24 giugno su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e promette tante risate e uno spasso unico nel suo genere, come Atkinson ci ha abituati ad aspettarci da lui.



La piattaforma di streaming ha appena svelato il teaser trailer ufficiale di Man Vs Bee. Questo show presenta l’attore inglese nei panni di un nuovo personaggio: è Trevor, un padre imbranato che otterrà un lavoro come housesitter, ossia colui che si occupa delle case quando i proprietari si devono assentare.

Il primo incarico che si ritroverà ad affrontare è quello di occuparsi di una villa extralusso, piena zeppa di opere d’arte dal valore inestimabile, con tantissime automobili d’epoca e tanti suppellettili il cui costo ha più zeri dei cerchi olimpici.



Potete guardare il teaser trailer della serie Man Vs Bee nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

LA TRAMA

Arricchisce il tutto anche la presenza del cane Cupcake. Ma non è soltanto un cane il personaggio animale presente sulla scena: tutto si complicherà quando farà il proprio ingresso un’ape. Ce la farà il nostro Trevor a mantenere il controllo?

Comincerà una rivalità senza pari tra uomo e insetto, una lotta all’ultimo sangue che creerà un enorme caos.

UN MESSAGGIO DI ECOSOSTENIBILIITÀ?

Che ci sia anche, tra le righe, un monito? Un messaggio di ecosostenibilità? Sappiamo bene come le api siano fondamentali per il nostro ecosistema e conosciamo i rischi di estinzione che caratterizzano questi preziosi insetti, loro malgrado ma anche nostro malgrado… Se le api dovessero scomparire, per l’uomo non rimarrebbe molto tempo, secondo molti studiosi.



E chissà se dietro al personaggio dell’ape c’è anche un omaggio all’ape più importante per Rowan Atkinson e i suoi connazionali: ci riferiamo chiaramente all’ape regina, ossia The Queen, la regina Elisabetta.

ROWAN ATKINSON

Il mitico attore britannico Rowan Atkinson, classe 1955, è tra i volti più noti del piccolo e grande schermo grazie all’iconica interpretazione di Mr. Bean.

Il suo leggendario personaggio è stato protagonista di un franchise, tra serie televisiva, serie animata, due film e addirittura un videogioco.

Da quando ad aprile 2022 Netflix UK & Ireland ha annunciato l’arrivo della nuova serie televisiva Man VS Bee, i fan di Atkinson non vedono l’ora di gustarsi questa sua nuova fatica televisiva.



“Rowan Atkinson (un uomo) affronta la sua massima nemesi (un’ape) nella nuova serie comedy scripted”, questa è la sinossi annunciata da Netflix ufficialmente, come prima presentazione sui social network dello show.



Potete guardare il teaser trailer della serie Man Vs Bee nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.