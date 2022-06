Léa Seydoux sarà Lady Margot in Dune 2

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Léa Seydoux sarebbe in trattativa per unirsi al cast composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler

Nuovo ingresso nel cast del sequel diretto da Denis Villeneuve. Deadline ha annunciato che Léa Seydoux potrebbe interpretare Lady Margot.

DUNE: PARTE 2, LÉA SEYDOUX NEL CAST

Dopo il successo di Dune, acclamato dal pubblico e dalla critica tanto da conquistare ben sei statuette agli Academy Awards, Denis Villeneuve tornerà dietro la macchina da presa per firmare il nuovo atteso capitolo.

Poco fa il magazine ha rivelato in esclusiva che Léa Seydoux sarebbe in trattativa per ricoprire i panni di Lady Margot, al momento Legenday non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

DUNE: PARTE 2, LA PRODUZIONE

Come riportato da Deadline, la pellicola ritroverà Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin, al loro fianco anche Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler.

Denis Villeneuve tornerà a curare la regia ricoprendo anche il ruolo di produttore e sceneggiatore, al suo fianco come co-sceneggiatore di nuovo Jon Spaihts.

Le riprese della pellicola dovrebbero prendere avvio entro la fine dell’anno, mentre la data di distribuzione è al momento fissata per il 20 ottobre 2023.