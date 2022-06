Dior, sfilata a Siviglia a ritmo di flamenco: 3 cose da sapere

Un omaggio alla storia della maison, al coraggio delle donne, all’arte della danza e della tradizione equestre

Una grande festa.Un grande spettacolo, come sanno esserlo le ferias andaluse. Dior ha scelto la Plaza de España di Siviglia per presentare la collezione Cruise 2023. Un percorso di scoperta, immaginazione e riflessione. Un omaggio all’immenso archivio e alla storia della maison ma anche all’arte della danza e della tradizione equestre. Ecco tre curiosità davvero speciali legate all’evento.

PERCHÉ LA SPAGNA (E PROPRIO SIVIGLIA)

– Prima i romani, poi la cultura islamica: Siviglia ha un cuore multiculturale ed è un simbolo di inclusività. I legami, inoltre, tra la maison parigina e la Spagna risalgono ai tempi di Monsieur Christian e ai suoi viaggi proprio in Andalusia. È una creazione del 1954 l’abito Nuits d’Espagne, del 1956 il Bal à Séville. Quest’ultimo, tra l’altro, è stato reinterpretato dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri per la collezione Cruise 2023.



LE ICONE FEMMINILI

– Tre donne hanno ispirato la nuova collezione Dior. La Capitana, la leggendaria ballerina di flamenco Carmen Amaya, la prima a vestire abiti maschili e a riscrivere le regoledel ballo, interpretando mosse e gesti fino ad allora esclusivamente riservati agli uomini. Riferimenti anche alla Duchessa d’Alba, l’aristocratica a cui il Guinness dei primati riconosce il maggiore numero di titoli nobiliari della storia, ben 50. Infine, last but not least, Jackie Kennedy, che è stata pure un’abile cavallerizza e che partecipò a una parata proprio per le strade di Siviglia.



LA SCELTA DEL GIORNO

– La collezione Cruise è stata presentata lo scorso 16 giugno. Data scelta non certo a caso: è stato, infatti, lo stesso giorno in cui si è svolta per le strade della città la tradizionale processione religiosa del Corpus Domini, in cui viene portata a spalla una grande statua della Madonna, su un trono dorato. Molti i rimandi nei dettagli più ricchi degli abiti della sfilata.