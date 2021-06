Rete 4, stasera andrà in onda “Se mi lasci non vale”

Stasera in prima serata su Retequattro va in onda “Se mi lasci non vale” scritto e diretto da Vincenzo Salemme.

Vincenzo e Paolo, dopo essere stati lasciati dalle rispettive compagne, Sara e Federica, si incontrano casualmente e decidono di vendicarsi: Vincenzo farà innamorare di sé Federica, e Paolo farà lo stesso con Sara, con l’intenzione poi di lasciarle. Ma nulla va come previsto… Curiosità: come dichiarato dallo stesso Salemme e da Buccirosso, per il film si sono ispirati alla pellicola di Hitchock “L’altro uomo”, più nota come “Delitto per Delitto” ovviamente reinterpretato alla napoletana.