Khaby Lame spodesta Chiara Ferragni: è lui il re di Instagram

Il tiktoker di Chivasso punta ai 24 milioni di follower, sorpassando l’imprenditrice digitale

Il regno (social) di Chiara Ferragni pare essere ormai al tramonto. A strapparle la corona dalla testa i quasi 24 milioni di follower di Khaby Lame, giovane tiktoker di Chivasso che con i suoi video ironici in pochi mesi è diventato uno dei profili più seguiti sulle piattaforme social. Per ora il sorpasso su Instagram è di qualche migliaio di follower, ma potrebbe aumentare in maniera considerevole.

Khaby ha iniziato a pubblicare clip su Tik Tok durante il lockdown, ma il successo improvviso ha bussato alla sua porta solo pochi mesi fa. Da marzo i suoi follower si sono moltiplicati in maniera esponenziale di giorno in giorno e ad oggi ha raggiunto 75,3 milioni di seguaci, diventando il terzo tiktoker più seguito al mondo dopo le ballerine Charli D’Amelio e Addison Rae.

Il 21enne ha conquistato i social grazie ai suoi video ironici, in cui distrugge in una manciata di secondi i tutorial “geniali” del web che mostrano metodi complicati per compiere gesti quotidiani (come tagliare una mela). La mimica facciale e la comicità muta l’hanno fatto diventare in breve tempo una star mondiale, lodato dal “New York Times” e dallo stesso Zuckerberg. Tra i vip che sono stati ospiti dei suoi video anche Alessandro Del Piero e Dybala.

(Tgcom 24)