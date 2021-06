I Nastri d’Argento premiano i giovani talenti, fra cui Lodo Guenzi, Lorenzo Zurzolo, Alice Pagani

Il Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani premia i giovani in occasione dei 75esimi nastri d’Argento: dai tre interpreti principali di Dittatura Last Minute al protagonista di Morrison e a tre bravissime attrici.

Nel settantacinquesimo anniversario dei Nastri d’Argento il Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiano celebra il talento dei giovani, anzi di un pugno di esordienti o comunque attori agli inizi che saranno i volti e i talenti di domani.

Durante la cerimonia di premiazione, prevista per domani, martedì 22 giugno, presso il Maxxi di Roma, i tre protagonisti di Est – Dittatura last minute – Jacopo Costantini, Lodo Guenzi e Matteo Gatta – riceveranno il Premio Guglielmo Biraghi. Lo stesso riconoscimento andrà a Ludovica Francesconi, protagonista della commedia Sul più bello di Alice Filippi, e ad Alice Pagani protagonista del film di Andrea De Sica Non mi uccidere. Il premio, dedicato al giornalista e critico Gugliemo Biraghi, è nato nel 2001 e i primi a riceverlo sono stati Jasmine Trinca per La stanza del figlio e Jamie Bell per Billy Elliott.

Il premio Graziella Bonacchi, istituito 6 anni fa per ricordare l’agente prematuramente scomparsa, andrà invece a Ginevra Francesconi, la giovane protagonista Genitori vs Influencer di Michela Andreozzi e di Regina di Alessandro Grande.

Infine, Lorenzo Zurzolo, che conosciamo per la sua performance nella serie tv Baby e che è interprete principale di Morrison di Federico Zampaglione, si è aggiudicato il Premio Nastri d’Argento/Persol(giunto alla decima edizione) come personaggio dell’anno.

comingsoon.it