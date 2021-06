Alena Seredova senza filtri: «L’idea della famiglia allargata è contro la mia natura»

La showgirl oggi è felice con Alessandro Nasi, papà della sua terzogenita Vivienne Charlotte. Ma la dolorosa fine della storia con Buffon, da cui ha avuto due maschi (prima che il portiere si innamorasse di Ilaria D’Amico), ha lasciato cicatrici profonde…

«La famiglia allargata è proprio contro la mia natura». Parola di Alena Seredova. La showgirl sta per trascorrere l’estate a Forte dei Marmi insieme al compagno Alessandro Nasi, padre della piccola Vivienne Charlotte che a maggio ha compiuto un anno, e ai figli maggiori Louis Thomas e David Lee, di 13 e 11 anni, avuti dall’ex Gigi Buffon, oggi al fianco di Ilaria D’Amico. Prima delle vacanze, si è però concessa ai fan attraverso le sue Instagram Stories. E qualcuno le ha chiesto: «Dopo tanti anni, ora che sei felice, per amore dei tuoi figli non ti piacerebbe l’idea della famiglia allargata?». La quarantatreenne ha risposto senza giri di parole: «È proprio contro la mia natura e penso che non ci si debba costringere a pensarla diversamente… Lo so, sono dura».

Oggi il rapporto tra Alena e Gigi, anche per il bene dei figli, è sereno. Ma forse non al punto di cancellare il passato. La storia con Buffon, durata quasi dieci anni, non è finita benissimo. Era il 2014 quando i due si dissero addio: «Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre», aveva confessato la Seredova. Poi nel 2015 nella sua vita è arrivato Alessandro Nasi, manager di casa Agnelli, e tutto è cambiato: «Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui», aveva detto la showgirl dopo un anno d’amore con Nasi. Quindi, nel maggio del 2020, una nuova fonte di gioia: la nascita della piccola Vivienne Charlotte.

Oggi Alena è felice. Restano però le «cicatrici» (così le chiama lei) della dolorosa rottura da Gigi Buffon. La showgirl aveva chiarito il suo pensiero, già un anno fa, nel salotto di Verissimo: «Sarò strana ma per me, veramente, non è naturale vedere tutti beati. O forse è naturale se nessuno è stato ferito in quel gruppo di famiglia allargata. Ma se qualcuno viene lasciato lì nel momento in cui il cuore ancora batte… Sì, alcuni la chiamano famiglia allargata, io la chiamo: due meravigliose famiglie separate».

(Vanity Fair)