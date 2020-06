Stefano De Martino la spara grossa in diretta: ‘Ho chiuso con le donne’. Ecco quello che il bel 30enne ha detto a ‘Domenica In’

Stefano De Martino in diretta tv la spara grossa e stupisce tutti. “Ho chiuso con le donne”, sottolinea in diretta a Mara Venier che lo stuzzica. In collegamento con Domenica In il conduttore di Made in Sud è lapidario. Mantiene il riserbo sulla rottura con Belen e chiude ai gossip su possibili flirt con le altre.

Mara Venier in collegamento con l’ex ballerino di Amici ironizza. “Sei dimagrito troppo”, dice al bel 30enne. C’è anche Biagio Izzo, nel programma di Rai Due con Stefano. La ‘zia’ scherza con il comico e domanda: “Ma come si sta comportando Stefano? Lo voglio sapere”.

L’artista non si lascia scappare l’occcasione. Biagio Izzo replica: “E’ un discolo, va sempre appresso alle donne”. Poi, però, subito corregge il tiro: “No, non è vero, sono le donne che vanno appresso a lui, perché Stefano è bellissimo, non possono resistergli”.

Stefano De Martino interviene a gamba tesa e conclude la discussione in modo categorico: “Non è vero, ormai le respingo. Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più”.

Mara Venier è stupefatta, sorride e lascia correre. De Martino non vuole affrontare la questione. Come ha spiegato, intervistato dal Corriere della Sera in diretta web, desidera “far abituare le persone ad una sorta di discrezione” sul suo privato.

Belen ha avuto un approccio diverso riguardo ai suoi affari di cuore. Ha annunciato il suo “periodo molto difficile” via social. Ora, sempre sul lago di Como con amici e figlio in vacanza, scrive “ti amo” solo a Santiago. L’unico uomo a cui è legata per sempre.

