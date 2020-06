Silvia Provvedi, super party di bentornata a casa dopo il parto e la nascita della figlia Nicole: foto

Giulia finalmente riabbraccia la sorella e le fa una sorpresa bellissima. Solo pochi intimi per dare il benvenuto alla bimba appena venuta al mondo

Silvia Provvedi finalmente riabbraccia la sorella Giulia, che tiene stretta a sé anche la nipotina. La gemella bionda di Le Donatella ha organizzato per la neomamma 26enne un super party di bentornata a casa a sorpresa. Solo pochi intimi per dare pure il benvenuto a Nicole. Dopo il parto la mora torna nella sua abitazione e rimane a bocca aperta. Tante foto raccontano tutto.

La figlia è nata il 18 giugno, per la felicità pure del papà, Giorgio De Stefano. Silvia Provvedi lascia l’ospedale dopo il parto, è la gemella Giulia che va a prenderla. Lo annuncia ai fan sul social, dove racconta pure della sorpresa che tra poco stupirà la sorella. “Tra poco andrò a prendere Silvia – svela Giulia sul social, dove pubblica molte foto della festa – Ci sarà anche una sorpresa per lei”.

Giulia Provvedi ha organizzato una splendida festa di bentornata a casa. E’ un party in cui dà pure il benvenuto alla nipotina Nicole, di cui sarà, come già dichiarato, una vera ‘mamma bis’. Palloncini, tavolo allestito con ogni tipo di leccornie, torta a più piani con sopra il nome della piccola e un ‘tanti auguri’ cantato a squarciagola a Silvia dai suoi amici più cari. Tra gli invitati ci sono Martina Hamdy, con cui Le Donatella hanno legato indissolubilmente al GF Vip, Federica Meazza, Alberto Ramaz, Sarah Noyz, Priscilla e Alessandra Navarra, tutte immortalate in una foto di gruppo insieme a Silvia e Giulia, entrambe al settimo cielo per la nascita di Nicole.





Annamaria Capozzi, Gossip.it