Roberto Vecchioni: il commovente messaggio per Alex Zanardi

Roberto Vecchioni ha scritto un commovente messaggio sui social per Alex Zanardi: ecco il suo post dedicato al campione.

Roberto Vecchioni ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento ad Alex Zanardi. Il campione è stato coinvolto il 19 giugno in un drammatico incidente in provincia di Siena: si è scontrato con un camion mentre era sulla sua handbike.



La sua situazione è al momento stabile, ma le condizioni rimangono critiche e l’Italia intera si è stretta attorno a uno degli uomini più amati e rispettati del mondo dello sport e non solo, un esempio di forza e di vita che ha insegnato a tutti noi il valore dell’esistenza.

Anche per questo l’amico Roberto Vecchioni ha voluto dedicargli un post su Instagram.

Il professore della musica italiana e Zanardi sono da anni ormai grandi amici. Anche per questo Vecchioni ha voluto far sentire la sua vicinanza al noto campione pubblicando una foto sui social, con un messaggio che non è equivocabile: “Ti amo, sei un uomo magnifico, ci hai insegnato a volare e lo farai ancora e sempre”.

Parole che sono state supportate dall’affetto di tutti i fan di Vecchioni, che si sono voluti unire al messaggio del prof per mandare la propria forza ad Alex. Ecco il post in questione:

“Ti amo, sei un uomo magnifico, ci hai insegnato a volare e lo farai ancora e sempre”.

Solo un anno e mezzo fa, nel 2019, Roberto aveva pubblicato all’interno del suo ultimo album, L’infinito, una canzone molto speciale, Ti insegnerò a volare. A rendere davvero unico questo brano non è stato solo il duetto con un altro dei grandi cantautori della nostra storia, Francesco Guccini, ma anche il fatto che il testo era ispirato e dedicato proprio ad Alex Zanardi. Un brano commovente che nel ritornello ripete: “E se non potrai correre e nemmeno camminare, ti insegnerò a volare”.

