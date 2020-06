In crisi il matrimonio della Volpe? Il marito: “Gira la domanda a lei”

Non è ben chiaro quali siano attualmente i rapporti tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli.

Da quando la conduttrice ha partecipato al Grande Fratello Vip si rincorrono le voci di una crisi familiare profonda, anche per via dell’avvicinamento della donna con Andrea Denver. I due hanno sempre smentito qualsiasi possibile allontanamento per poi fare qualche ammissione, parlando di un momento difficile vissuto dalla coppia, che però poi sembra essere completamente rientrato. Solo pochi giorni fa, Adriana Volpe e il marito sono stati ospiti di Fabio Testi nella sua tenuta dalle parti del Lago di Garda e con loro c’era anche la piccola Gisele. È stata una bella rimpatriata per gli ex concorrenti del Grande Fratello, alla quale ha partecipato anche Andrea Denver, che sembra non aver perso il feeling con la Volpe.

Questo sembra non abbia infastidito Roberto Parli, anzi. Dalle foto che sono che sono state divulgate sembra che il gruppo, compresi amici e parenti di, fosse ben affiatato. Ora, Adriana Volpe si è trasferita da qualche settimana da Roma a Milano, dove farà base per la conduzione del nuovo programma mattutino con Alessio Viola su Tv8. La conduttrice ha lasciato la capitale dopo tantissimi anni per rincorrere questa nuova esperienza professionale arrivata dopo il Gf Vip. Come da lei stessa dichiarato, il trasferimento in Lombardia le permette di stare più vicina a suo marito, che di mestiere fa l’imprenditore e lavora in Svizzera, nel Canton Grigioni. Sainkt Moritz dista poche ore d’auto da Milano, un’inezia rispetto a Roma, e questo potrebbe essere il passo definitivo per sistemare i problemi che, poi, Adriana Volpe ha ammesso ci fossero. La conduttrice non era a conoscenza del lato geloso di Roberto Parli e questo pare abbia spiazzato entrambi, però sembrava fosse un ostacolo quanto meno superabile per la coppia. Eppure, qualcosa sembra che ancora non sia stato adeguatamente sistemato tra loro, almeno stando a quanto scritto da Roberto Parli in un commento su Instagram che halasciato di stucco molti fan della conduttrice. “Non ho capito perché non stai con Adriana e tua figlia. Hai una moglie e una figlia bellissime e dolcissime, il tuo comportamento è proprio strano…”, ha scritto un’utente suoi social. Roberto Parli ha risposto poco dopo: “Gira la domanda a lei…”. Una risposta secca e inaspettata, che ha immediatamente messo in allarme i fan di Adriana Volpe. Anche in una risposta successiva, infatti, l’uomo sembra scostante. A chi ha mosso qualche perplessità sulla sua risposta, l’uomo ha risposto con decisione: “Io non ho rilasciato interviste! È per questo motivo per cui ho scritto di girare la domanda a lei”.

Francesca Galuci, ilgiornale.it