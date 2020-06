Claudia Gerini, primo mare dopo la quarantena: pelle bianca, silhouette imperfetta… è una di noi!

L’attrice sceglie Fregene, come ogni anno, per un tuffo in mare ai primi caldi. E se il lockdown ci ha tutti appesantiti… lei non si nasconde. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi

Claudia Gerini sceglie Fregene per inaugurare la stagione estiva. È insieme alla figlia. E, come mostrano le immagini esclusive del settimanale Oggi, ha una pelle bianca e la silhouette imperfetta. Come molte, dopo la lunga quarantena. Ma lei, bellissima, non se ne cura…STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE – Claudia Gerini, come ogni anno, sceglie Fregene per il suo primo mare. Ai primi caldi, è lei a tuffarsi in mare tra le prime. Solo che quest’anno… siamo tutti reduci da mesi di lockdown. Che ci hanno appesantito, inevitabilmente.



Ma Claudia Gerini, che per tenersi in forma pratica taekwondo (allenamenti però sospesi per emergenza sanitaria…), è una donna sezy e sicura: le imperfezioni che mostra in costume non le pesano affatto…



ESERCIZI PER LE GAMBE – E così, ecco Claudia Gerini con la sua silhouette imperfetta e il suo costume intero nero fare prima un bagno in mare e poi una bella camminata sulla spiaggia.



L’attrice 48enne è con la figlia Linda, di 10 anni, nata dal legame con Federico Zampaglione. E proprio con lei (la sorella Rosa, di 16 anni, invece, è rimasta a casa con le amiche…) l’attrice fa qualche esercizio per le gambe. Insomma, si torna a far fatica per recuperare il tempo perduto!





