Rai3, stasera torna “La mia passione”: Simona Ventura sarà la protagonista della puntata

Terza puntata de La mia passione, il programma condotto da Marco Marra, in onda stasera alle 20.30 su Rai3. Protagonista è Simona Ventura, che si racconta con generosità e simpatia, dai suoi esordi ad Alassio nel 1985 come Miss Muretto alla sua passione per lo sport e per il calcio in particolare. Grazie all’indiscusso talento e alla determinazione, a partire dagli anni ‘90 Simona conquista uno spazio all’interno del programma La domenica sportiva, si aggiudica la conduzione di Mai dire Gol assieme alla Gialappa’s e raccoglie poi l’eredità di Fabio Fazio a Quelli che il calcio, che condurrà per dieci edizioni.Ha tenuto a battesimo programmi che diventeranno veri e propri cult come Le Iene, X Factor e l’Isola dei famosi ed è una delle poche artiste alle quali sia stata affidata la conduzione del Festival di Sanremo.Durante l’incontro con Marco Marra, Simona Ventura rivedrà e commenterà brani di repertorio dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, coniugando sempre gusto per l’innovazione e fedeltà alla tradizione.Dal primo provino Rai del 1987 come valletta per la trasmissione di Magalli Domani sposi al più recente The voice of Italy, La mia passione ripercorrerà le migliori performances e i momenti più importanti della vita artistica e personale di Simona Ventura, indiscussa protagonista del panorama artistico italiano.