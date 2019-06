Rai Ragazzi ha vinto due premi Moige

Grande successo per Rai Ragazzi alla presentazione della XII edizione di “Un anno di zapping… e di like” 2018/2019, evento annuale organizzato alla Camera dei Deputati dal Mmoige per la premiazione di programmi, spot e canali youtube della stagione televisiva 2018/19. I programmi di Rai Yoyo e Rai Gulp hanno rivevuto 2 Premi Moige con il film a cartoni “la stella di Andra e Tati”, il cartone “44 Gatti” e 17 stelle, (oltre a 10 faccine sorridenti e solo 3 faccine medie) confermando la leadership Rai del gradimento della programmazione dedicata alle famiglie, oltre che a bambini e ragazzi. Il Direttore di Rai ragazzi Luca Milano nel ritirare i premi ha dicharato :”con due Premi Moige e 17 stelle, i programmi di Rai Yoyo e Rai Gulp ricevono un attestato importante di qualità per i messaggi e i valori che ogni giorno propongono a bambini e famiglie” .