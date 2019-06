Domani torna, su Canale 5, il meglio di “Melaverde”

Domani nella mattinata televisiva di Canale 5, Edoardo Raspelli terrà compagnia di nuovo agli spettatori dalle 11.50 con una replica di Melaverde. Edoardo Raspelli sarà in Puglia, a Bisceglie, per parlarci di pomidoro tutti italiani. Si partirà dalla raccolta in campo di quelli destinati ad essere trasformati in pelati e passate. Si vedrà come in un’azienda che utilizza solo pomodoro italiano, questo rosso frutto della terra viene lavorato in maniera semi artigianale per diventare pelato e salsa oppure passata. Vedremo anche come i pomidoro vengono essiccati ancora al sole per realizzare appunto i pomidoro secchi, prodotto molto richiesto , soprattutto sulle tavole del sud. E poi, naturalmente, non mancherà la straordinaria cucina pugliese dove il pomodoro fresco e trasformato, sarà protagonista.