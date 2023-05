Mare Fuori, Maria Esposito spoilera il copione

Inizia il conto alla rovescia per gli appassionati di Mare Fuori. La quarta stagione sta prendendo forma e c’è un’attenzione particolare da parte dei fan a qualsiasi cosa esce fuori dal set. Da pochi giorni il luogo delle riprese è stato ripopolato dai vari protagonisti della serie. E proprio questi piccoli indizi incuriosiscono sempre di più gli appassionati della serie che stanno cercando in tutti i modi di carpire informazioni utili per ricostruirne la trama.

Nelle ultime ora a catturare l’attenzione è proprio Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci nella serie. L’attrice ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories con una didascalia a corredo che comunica un’informazione importante. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sono molti i fan della serie che cercano a tutti i costi di scovare anche uno dei dettagli più minuziosi dai vari movimenti social degli attori protagonisti. Nelle ultime ore, Maria Esposito ha pubblicato nelle sue Instagram stories la sua reazione dopo aver letto il copione, comunicando un’informazione importante.

«Questa sono io che faccio memoria della prima scena che girerò in Mare Fuori 4. Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina e spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io. Non vedo l’ora di battere il primo ciack domani (oggi, 22 maggio 2023, ndr)», ha raccontato l’attrice.

Sarà proprio così che inizierà Mare Fuori 4? Con una scena in cui sarà presente l’attrice?

Non ci resta che aspettare.