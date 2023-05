Damiano David nudo su Instagram per festeggiare la fine del tour dei Maneskin

Damiano dei Maneskin ha festeggiato la fine del Loud Kids Tour con una foto hot che è un inno alla libertà.

«Tour finito vuol dire che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno», ha scritto Damiano David su Instagram accanto a uno scatto che lo immortala completamente nudo seduto sopra a un letto mentre si fumava una canna, coperto solo da cuoricino nero posizionato strategicamente) sopra alle parti intime.

Un’immagine quella pubblicata dal cantante di “The loneliest” (vincitore dell’Eurovision 2021 insieme ai Maneskin con il brano “Zitti e buoni”) che ha fatto subito incetta di like e commenti di apprezzamento anche da parte di alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo a iniziare da Lazza, il quale ha scritto un ironico: «Stai sempre cazz all’aria oh». Parole quelle del rapper di Sanremo che ribadiscono come nel corso delle ultime settimane Damiano abbia pubblicato spesso delle immagini dove compare senza vestiti.

Impossibile non notare il commento di Rosa Chemical, il cantante che ha fatto tanto chiacchierare di sè all’ultimo festival di Sanremo: «Sì», scrive confermando di essere concorde a quanto dice Damiano. «Su Onlyfans pagherei per questo» scrive ancora un utente, «questa è arte», «Momento in cui vorresti essere un cuore nero !», «Vorrei stare sotto il cuore». Ma come sempre, non mancano neanche gli hater che non si risparmiano nell’attaccare il rocker: «Canne in didascalia e canna in foto…canne ovunque», «Cretino», «damiano nella sua britney spears’ era».