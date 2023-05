Cannes 2023: Dua Lipa e Romain Gavras è amore sul red carpet

La Croisette è spesso occasione di debutti ufficiali di coppia. Quest’anno, a rivelarsi sul red carpet del Festival di Cannes 2023 è l’amore tra Dua Lipa e il regista francese Romain Gavras. L’occasione è stata la prima del film Omar La Fraise (The King of Algers), diretto da Elias Belkeddar. Già da qualche mese si rincorrevano le voci sulla relazione tra la cantante di Levitating e il regista francese, confermate anche da un cuoricino comparso su uno scatto di coppia pubblicato tra le stories della cantante.

Dalla fine della relazione, nel 2020, con Anward Hadid, fratello della modella Gigi, molto amica di Dua Lipa, non c’erano più state voci su nuovi amori per la popstar che quest’anno sarà protagonista a Cannes anche per un’altra presentazione ufficiale, quella della collezione intitolata «La Vacanza» firmata con Donatella Versace. È in programma uno show speciale in programma il prossimo 23 maggio e la collezione sarà disponibile nei negozi e sull’e-shop di Versace subito dopo la sfilata. «Sono felicissima di aver disegnato insieme a Donatella la collezione donna Versace “La Vacanza”. Io e lei abbiamo stretto un forte legame nel corso degli anni e le sono molto grata per il sostegno che ho ricevuto da lei e da tutto il team Versace fin dall’inizio della mia carriera. Il fatto che mi abbia dato l’onore di co-disegnare questa collezione e che mi abbia permesso di esprimere le mia idea di estate in piena libertà è stato un sogno. Sono molto orgogliosa di questa collezione e non vedo l’ora che debutti a Cannes» ha fatto sapere Dua Lipa.

Romain Gravas, 41 anni, francese, non ha lesinato sorrisi e sguardi teneri con la compagna durante il red carpet consegnando ai fotografi dei perfetti scatti di coppia. Entrambi in nero, elegantissimi, lei avvolta in un abito firmato Celine. Le notizie su Gravas sono legate soprattutto al mondo della musica e in particolare al video (in parte criticati) che ha diretto per Kanye West No Church in the Wild. Gravas ha vinto l’MTV Video Music Awards alla miglior regia per il video di Bad Girls di M.I.A. e nel 2018 ha diretto il suo secondo film distribuito da Netflix Il mondo è tuo. Ha partecipato all’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con il suo film Athena.