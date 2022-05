Batman Begins su Italia 1

Domenica 22 maggio, in prima serata, su Italia 1 arriva il film “Batman Begins” il film del 2005 diretto da Christopher Nolan, con Christian Bale e Michael Caine.



Distribuito da Warner Bros, “Batman Begins” racconta le vicende è di Christian Bale (Bruce Wayne), un americano multimiliardario che si trova recluso nella prigione del Bhutan. Bruce ha un passato burrascoso, segnato dall’assassinio dei suoi genitori per mano del criminale Joe Chill (Richard Brake). Il pressante desiderio di vendetta, tuttavia, è represso dalla morte del malvivente per mano del malavitoso Don Carmine Falcone (Tom Wilkinson). Deciso a ottenere giustizia, Bruce scappa di prigione con il misterioso Henri Ducard (Liam Neeson), membro dell’organizzazione anti-crimine chiamata Setta delle Ombre. Dopo un proficuo addestramento, la setta impone a Wayne di dimostrare la sua lealtà e uccidere un ladro, per essere iniziato alla congregazione…



Lo sapevi che…

1. Durante le riprese per le strade di Chicago, un uomo ubriaco, alla guida, si è accidentalmente schiantato con la sua macchina contro la Batmobile. Ma la particolarità sta nella motivazione: l’uomo ha spiegato che, sotto l’effetto dell’alcool, era in uno stato di panico e credeva che la Batmobile fosse un disco volante alieno pronto a invadere la Terra, e si è subito lanciato in un’operazione di salvataggio!

2. La casa utilizzata per la residenza di Bruce Wayne è l’ex tenuta dei Rothschild nel Buckinghamshire, in Inghilterra. La villa è stata set di molti film, tra i quali La mummia – Il ritorno.

3. La Batmobile, larga quasi 3 metri, lunga 7 e alta 3, ha una velocità massima di 530 km/h. Definita a metà tra una Lamborghini e una Hummer la costruzione è costata in tutto 7 milioni di dollari, considerando che l’unica adatta alle riprese è stata finalmente realizzata al 4º tentativo.