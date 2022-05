Antonello Venditti, infortunio al ginocchio: “Ma sarò a Tirana per la partita”

Il cantautore e celebre tifoso romanista fa vedere la gamba con la rotula malandata e commenta: “Mortacci!”. Ma rassicura i fan: è pronto per saltare e ballare

“Che dite sarò pronto per Tirana? Ma certo, il sole mi farà bene e soprattutto il viaggio. E poi mi preparo per Jesolo, una trasferta importante. Speriamo che il mio ginocchio stia bene per il concerto e la partita perché io vorrei saltare insieme a voi. Riuscirò a saltare e ballare insieme a voi. Sì, a tutti i costi. Buona Domenica”.

Così in un video postato su facebook il cantante romano Antonello Venditti rivela di essersi infortunato al ginocchio. “Mortacci…”, commenta osservando il ‘buco’ sulla rotula. Ma questo non intralcerà i suoi programmi. Venditti, celebre tifoso romanista, conferma quindi che sarà a Tirana per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, unica finale internazionale per il calcio italiano.