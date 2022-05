A “Un Giorno in Pretura” la storia di Mario Cerciello Rega

“Mario Cerciello Rega: Un uomo Buono”, di Stefano Di Gioacchino

Alle 03:15 del mattino del 26 luglio del 2019, nel pieno centro di Roma, viene ucciso con undici coltellate il carabiniere Mario Cerciello Rega. I colpevoli vengono catturati nel giro di poche ore, sono Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, due giovani turisti americani.



Le indagini svolte dagli stessi carabinieri faticano però a far luce sugli eventi che hanno portato all’omicidio: perché questa è una storia in cui si intrecciano lo spaccio di droga, un furto e un tentativo di estorsione.



Molte le domande ancora senza risposta, una fra tutte: perché i due carabinieri erano disarmati al momento dello scontro? “Un Giorno in Pretura” nella puntata in onda domani alle 23.55 su Rai3 cercherà di far luce sui molti interrogativi che questa storia pone.