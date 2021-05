“Sex and the City”, Sara Ramirez di Grey’s Anatomy sarà “la nuova Samantha” nel revival

Novità per “And Just Like That”: l’attrice avrà un ruolo spregiudicato e ironico che aiuterà a sopperire l’assenza di Kim Cattrall

A gennaio “And Just Like That” è stata confermata come serie revival di “Sex and the City”. Il progetto è limitato a dieci episodi inediti, che vedranno tornare nei loro amati ruoli Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda). Kim Cattrall non sarà coinvolta. A riempire probabilmente il vuoto lasciato da Samantha Jones, la produzione ha annunciato la new entry Sara Ramirez di “Grey’s Anatomy”: a lei sarà affidato un ruolo tra umorismo e visione progressista sul sesso. Sarà anche la prima persona non-binaria nel cast.

La Dottoressa Callie Torres interpretata dalla Ramirez in “Grey’s Anatomy” era già il primo personaggio bisessuale del medical drama di Shonda Rhimes. Ora l’attrice andrà a ricoprire uno dei tre ruoli anticipati in precedenza per rendere il nuovo “Sex and the City” più aperto alla diversità. Sara Ramirez, che si era già dichiarata come persona di genere non binario nel 2020, interpreterà Che Diaz, un’eccentrica cabarettista queer anch’essa di genere non binario alla guida di un podcast che ha come ospite fisso Carrie Bradshaw. La produzione descrive il nuovo personaggio della serie “di grande presenza e grande cuore, con un senso dell’umorismo irriverente e un punto di vista sui generi progressista e umano che ha reso il podcast molto popolare”.

A proposito dell’innesto di Sara Ramirez nel cast, Michael Patrick King, produttore esecutivo della serie, ha spiegato: “Tutti in And Just Like That sono entusiasti che qualcuno con il talento con Sara Ramirez si unisca alla famiglia di Sex and the City. Sara ha un talento straordinario, si sente a casa sia nella commedia che nel dramma, e siamo entusiasti e ispirati nel creare un nuovo personaggio della serie”.

La serie cult andata in onda tra il 1998 e il 2004 aveva avuto successo anche per un ritratto inedito del mondo femminile e per aver ridefinito la narrazione sessuale sul piccolo schermo. Dopo la fine della serie era stata però tacciata di aver offerto una rappresentazione limitata e sommaria delle persone Lgbt+. Negli scorsi anni anche Kim Cattrall aveva auspicato una maggior inclusività nelle scelte dei nuovi attori.

La serie revival entrerà in produzione durante l’estate e sarà distribuito tra la fine del 2021 e il 2022. Seguirà Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) mentre viaggiano dalla complicata realtà della vita e l’amicizia nei loro trent’anni a quella ancora più complicata dei cinquant’anni.

