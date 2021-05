Lucca, torna il Festival della Risata. Domani interverrà Gianni Fantoni

Lucca torna a sorridere e lo fa grazie alla nuova edizione del Festival della Risata in programma fino al 23 maggio 2021, con eventi gratuiti. Dopo l’enorme successo di critica e pubblico della prima edizione nel 2019, che aveva portato in città comici di livello nazionale come Raul Cremona, e dopo la pausa forzata per Covid-19, torna il Festival della Risata 2021, pronto ad animare la città con un formato rivisto, per la situazione sanitaria in corso. Tre giorni per animare comunque il centro storico, ridere insieme e approfondire al contempo tematiche anche importanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra. La manifestazione che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca”), della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si arricchisce quest’anno della collaborazione dell’Art – Accademia di Recitazione Toscana. Il festival ha portato a Lucca, sabato 22 maggio, Nino Frassica, in un incontro pubblico moderato dall’autore Vanni Baldini. Per accedere agli eventi, totalmente gratuiti, si preferisce la prenotazione da effettuarsi tramite email, telefono o whatsapp. Se non fosse possibile assistere in presenza, per l’evolvere della pandemia, si potranno seguire sul canale Youtube del Comune di Lucca e sui canali dell’organizzazione. . A chiusura della tre giorni, stasera alle ore 18 un incontro in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Lucca, Live Love Lucca, con il comico Gianni Fantoni, comico, attore e conduttore radiofonico, che parlerà dello sviluppo della comicità dalla carriera in tv ai progetti online. Modera il giornalista lucchese Stefano Giuntini.