Indiana Jones 5, trapelano le prime notizie sul cattivo Mads Mikkelsen

Le riprese di Indiana Jones 5 inizieranno in estate e si prevede un’uscita nel luglio 2022. Non si hanno ancora molte notizie a riguardo ma secondo alcune voci raccolte dal sito The Illuminerdi, almeno per due personaggi, Mads Mikkelsen e Shaunette Renée Wilson, si sarebbe riuscito a sapere qualcosa. Non è niente di certo, ma comunque una voce coerente con l’unico dato certo che avevamo: anche per giustificare l’età di Harrison Ford, la vicenda si svolgerà negli anni Sessanta. Steven Spielberg, infatti, aveva accennato al periodo storico e lo ha confermato indirettamente qualche mese fa anche il regista James Mangold con un tweet poco chiaro.

Stando a queste voci, Indiana Jones 5 avrebbe un legame con l’allunaggio del 1969 e Mads Mikkelsen interpreterebbe un ex-scienziato nazista nell’ambito della cosiddetta “Operation Paperclip“, il programma segretissimo con cui gli Stati Uniti reclutarono menti naziste dopo la II Guerra Mondiale per contribuire al programma Apollo. In quel contesto si mosse per esempio il celebre ingegnere aerospaziale Wernher von Braun (1912-1977), poi entrato a far parte della NASA. Mikkelsen sarebbe uno di quegli studiosi, ma evidentemente con mire molto meno collaborative del previsto: agirebbe di nascosto con una donna “brutale assassina” (pare che la parte sia stata offerta a Scarlett Johansson ma l’interessata abbia declinato), mentre un’agente della CIA (Shaunette Renée Wilson) è preposta a tenerlo d’occhio e immaginiamo avrà le sue difficoltà.