Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria tornerà in Sicilia? Che ne sarà di lei e di Rocco?

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nelle puntate della soap in arrivo su Rai 1, Maria e Rocco, finalmente insieme, potrebbero vedersi costretti a dirsi addio per sempre…

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non smettono di sconvolgere i telespettatori. Le trame delle puntate della soap di Rai 1 ci rivelano che Maria e Rocco, pronti a convolare a nozze, potrebbero vedersi costretti a separarsi una volta per tutte. Il padre della Puglisi, infatti, pretende che quest’ultima lasci Milano per tornare in Sicilia il prima possibile. L’Amato, però, si è ambientato nel capoluogo lombardo, e non ha alcuna intenzione di dire addio al futuro che ha sempre sognato e che sta riuscendo a costruirsi qui. I due saranno in grado di trovare un punto d’incontro?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rocco e Maria sono ufficialmente una coppia!

Rocco non ha avuto sin da subito le idee chiare: il cuore, indeciso, gli faceva fare avanti ed indietro tra Irene e Maria. Tuttavia, dopo aver dato un bacio alla prima, il giovane ha capito che, in verità, è sempre stato innamorato solo e soltanto della seconda, una compaesana che conosce da tutta la vita. Così, l’Amato ha deciso di lasciarsi alle spalle i trascorsi con la Venere bionda, e, anche grazie all’aiuto di quest’ultima, è riuscito a riconquistare la fiducia della Puglisi . Maria ha perdonato entrambi, e si è abbandonata tra le braccia del magazziniere. I due, più uniti e felici che mai, hanno iniziato a vivere alla luce del sole il loro amore, comportandosi a tutti gli effetti come una coppia.

Maria e Rocco sul punto di dirsi addio, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Giorno dopo giorno, Rocco e la ragazza maturano l’idea di ufficializzare il fidanzamento. Gli innamorati, allora, si affrettano a comunicarlo alle famiglie, per ottenere la loro benedizione. In casa Amato, Agnese e Giuseppe dimostrano al nipote e alla futura sposa tutto il loro entusiasmo per la bella notizia. L’uomo, tra l’altro, suggerisce a Rocco di parlare subito con il suocero, perché certe cose devono essere fatte per bene: lui deve chiedere la mano di lei al padre di quest’ultima. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma proprio tutto: il giovane riceve persino una proposta irrifiutabile dal direttore di una squadra ciclistica di rilievo. Purtroppo, però, il sole nel cielo dei due sta per essere oscurato da una grande nuvola grigia: il padre della Puglisi pretenderà che la figlia torni in Sicilia, subito dopo il matrimonio. Rocco, però, ormai si è stabilito a Milano, dove sta riuscendo a costruire, un mattone alla volta, la vita che ha sempre desiderato. Che cosa ne sarà, allora, della coppia?

(Francesca Simone – Coming Soon)