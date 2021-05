Cher annuncia la produzione del film sulla sua vita

Il 20 maggio, giorno del suo 75esimo compleanno, Cher ha rivelato su Twitter, il grande progetto che la vede protagonista, ovvero, il fatto che verrà realizzato un film sulla sua vita. Notizia che ha visto la felicità di molti suoi fan.

Si tratterà di un vero film evento, ma a riguardo non si hanno ancora molte notizie. Di certo la sceneggiatura è stata affidata al premio Oscar Eric Roth, mentre la produzione del film spetterà a Judy Craymer, che ha già diretto un musical di successo come ‘Mamma Mia!‘ e, infine, ci sarà anche Gary Goetzman che è stato il produttore dell’omonimo film. Il caso ha voluto che proprio nella versione cinematografica del musical, nel 2018 per il sequel “Mamma Mia! Ci risiamo”, Cher facesse la sua comparsa nelle vesti di Ruby Sheridan, madre di Donna Sheridan (interpretata nel primo film da Meryl Streep e successivamente nella versione giovanile da Lily James) nonché nonna di Sophie Sheridan.

Cher è stata anche una grande protagonista del cinema, oltre che una star della musica e un’icona della moda, infatti, nel corso della sua lunga carriera arrivata alla soglia dei 50 anni di successi, ha ottenuto un notevole numero di premi. La star ha conquistato un Premio Oscar come migliore attrice protagonista per il film del 1987 Stregata dalla luna, accanto attori del calibro di Olympia Dukakis e Nicolas Cage. Ha vinto anche un David di Donatello come migliore attrice straniera, il Prix d’interprétation féminine a Cannes, un Grammy Award, un Emmy Award, tre Golden Globe e un People’s Choice Award per i suoi contributi cinematografici e anche televisivi. Per non dimenticare i suoi successi in ambito musicale, con oltre 100 milioni di dischi venduti. È conosciuta in tutto il mondo ed è nota anche la sua influenza nel mondo gay.