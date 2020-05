Elettra Lamborghini sfida la pandemia: ‘Confermo le nozze a settembre’. E va con Enzo Miccio sul Lago di Garda per i sopralluoghi: guarda

L’ereditiera e cantante non rimanda il matrimonio come hanno fatto molte altre vip. Con il noto wedding planner visita ville da sogno per il sì con Afrojack

Elettra Lamborghini sfida la pandemia. La sensuale ereditiera e cantante pop non rimanda il suo matrimonio come hanno fatto tante altre vip. “Confermo le nozze a settembre”, sottolinea sorridente nelle sue IG Stories. Va con Enzo Miccio sul Lago di Garda a visitare le location per il sì con il fidanzato Afrojack.



Fa i sopralluoghi con il noto wedding planner, scelto dalla 26enne per organizzare i suoi fantasmagorici fiori d’arancio. A dicembre scorso ha annunciato il suo fidanzamento con il dj olandese e le future nozze nove mesi dopo. La pandemia ha messo a rischio la sua favola a lieto fine, Elettra Lamborghini, però, non ha paura: vuole organizzare l’evento e incrocia le dita perché il matrimonio possa essere celebrato e il ricevimento con tutti gli invitati fili liscio e senza alcun rischio.

“Ragazzi sono con Enzo Miccio e stiamo andando a vedere la prima location del matrimonio. Eccola là”, dice Elettra Lamborghini mentre è in barca con il wedding planner. Insieme approdano sull’isolotto del Garda a poca distanza da San Felice del Benaco e visitano la villa in stile neogotico veneziano, progettata dall’architetto Luigi Rovelli nei primi ‘900. La regina del twerking è entusiasta.

“Emozione, sto per piangere – racconta ai fan Elettra – Bellissima ragazzi, non vedo l’ora, speriamo che a settembre si possa organizzare, siamo fiduciosi, è confermato, quindi vediamo”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it