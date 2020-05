Stasera Rai4 trasmetterà “Baby Driver – Il genio della fuga”

La prima serata di stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) spinge l’acceleratore sull’azione con lo scatenato “Baby Driver – Il genio della fuga”, l’ action-movie a tempo di musica, in onda alle 21.20, che l’inglese Edgar Wright ha scritto e diretto come omaggio al cinema d’azione di Walter Hill.

Il giovanissimo autista Baby è affetto da acufene e per questo sfreccia sulla sua auto sempre con la musica nelle orecchie. Baby è l’autista di fiducia del rapinatore Doc e quando si innamora della cameriera Debora decide di lasciare il mondo del crimine, ma deve fare i conti con il suo datore di lavoro. Nel cast spiccano i nomi di Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx e Jon Bernthal, ma si contraddistingue il giovane protagonista Ansel Elgort.