Rai Play, Learning racconta l’America Latina

Certamente per ragioni diverse, da Garibaldi a Jovanotti, passando per Giuseppe Ungaretti e Adolfo Celi, o ancora Sergio Endrigo e Gianni Minà,l’America Latina ha infiammato il cuore degli italiani, dai condottieri agli artisti fino ai semplici turisti. L’itinerario di RaiPlay Learning racconta questa emozione lungo un tragitto chilometrico, che dal Messico approda all’Argentina passando per il mito di Cuba. Così attraverso le trasmissioni Tv di “Dreams Road”, di “Kilimangiaro”, di “Overland”, di “Sentieri Americani” e di “Turisti per Caso” RaiPlay Learning consente ai propri utenti di ammirare le bellezze naturali dei Caraibi e della Patgonia; così come di conoscere terre meno note come la Colombia, il Nicaragua, oppure quelle del Cile, di Costarica, di Panama e dell’Uruguay.

Nel percorso dedicato c’è spazio per la storia, grazie alla ricostruzione della civiltà Inca; e c’è spazio anche per l’attualità, attraverso le immagini delle grandi metropoli come Città del Messico e Buenos Aires. Un bellissimo itinerario visivo che combina l’apprendimento con le suggestioni del viaggio.

Learning – Impara con RaiPlay è un viaggio ideale nelle materie scolastiche, raccontate attraverso i migliori documentari e programmi televisivi.