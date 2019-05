Rai Movie festeggia Marco Bellocchio in occasione della presentazione del film “Il traditore” in concorso al Festival di Cannes 2019. La notte di giovedì 23 maggio andrà in onda una maratona di tre film che sviluppano, in modo inatteso e personale, la riflessione sul tema familiare dell’autore de I Pugni in tasca.

Si comincia alle 24.30 con “Sorelle mai” del 2010, originalissima antologia di sei episodi girati fra il 1999 e il 2008. Del cast fanno parte, accanto a membri della famiglia del regista, Donatella Finocchiaro e Alba Rohrwacher.

A seguire “Salto nel vuoto” del 1980 che racconta il rapporto complesso fra un giudice, Michel Piccoli, e sua sorella Anouk Aimée. Presentato a Cannes, il film fece vincere a entrambi i protagonisti la Palma d’oro per la migliore interpretazione.

Si chiude il ciclo alle 5 del mattino con “Vacanze in Val Trebbia”, quasi un autoritratto fantastico del regista e della sua famiglia, girato in 16 mm nel 1978.