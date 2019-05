“L’Eredità”, Flavio Insinna e la promessa alla professoressa incinta

La gravidanza della professoressa dell’Eredità, Eleonora Arosio, è ormai alle battute finali e al settimanale Di Più Tv ha svelato: “Avrò un maschietto e Flavio Insinna è già pronto a diventare uno zio premuroso”. La showgirl aveva annunciato il lieto evento in diretta davanti agli occhi sorpresi dello stesso Insinna, che non vorrei lasciare.

“Il termine della gravidanza è a giugno – ha detto la Arosio – e se tutto andrà bene e continuerò a stare bene, registrerò tutte le puntate de L’Eredità fino al 2 giugno”. La Arosio non ha nessuna intenzione di lasciare il programma, anche per il bel rapporto che si è creato con il conduttore: “Il cast dell’Eredità è come una grande famiglia, e sono tutti in trepidante attesa di questo bambino. Lo stesso Flavio Insinna mi ha detto che sarà uno zio premuroso per lui”.

