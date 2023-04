Reali inglesi, il figlio di Camilla: “Mia madre ha sposato Carlo per amore”

Tom Parker Bowles difende la madre contro gli attacchi del principe Harry

Tom Parker Bowles, figlio della Regina Camilla, consorte di Re Carlo, non ne può più delle illazioni del principe Harry. Il secondogenito del sovrano nella sua autobiografia “Spare” ha definito la Parker Bowles “pericolosa” e assetata di mettere le mani sulla Corona. Tom critica Harry e sbotta: “Mia madre ha sposato Carlo per amore”. E all’incoronazione i due faranno di tutto per non incontrarsi.

Tom Parker Bowles ha dichiarato al podcast di The News Agents: “Non mi interessa quello che dicono gli altri… Ha sposato la persona che amava e questo è quello che è successo”. Il principe Harry ha affermato nel suo libro, che è stato pubblicato a gennaio, che Camilla ha fatto trapelare storie sulla famiglia reale ai media per rafforzare la sua immagine a discapito suo. Harry ha anche scritto che lui e suo fratello William avevano “implorato” il padre di non sposare Camilla perché temevano che sarebbe diventata la loro “cattiva matrigna”.

Il principe Harry con chi parlerà a Londra?

Parole pesanti quelle scritte da Harry, e criticate da Tom Parker Bowles, su Camilla che peseranno sull’incontro tra il principe Harry e la Regina consorte in occasione dell’incoronazione del 6 maggio. Sarà la prima volta che il secondogenito vedrà la sua matrigna dopo il funerale della Regina Elisabetta e dopo la pubblicazione di “Spare”. Sarà quanto meno imbarazzante, soprattutto perché Harry non avrà alcun appoggio dai reali. Pare che le uniche con cui possa ancora parlare siano le cugine Beatrice ed Eugenie di York (quest’ultima è andata anche in California a trovare i duchi di Sussex).

Il principe Harry tornerà subito negli Usa

La presenza del principe Harry all’incoronazione di Re Carlo sarà rapida e – si spera – indolore. Con lui non ci saranno Meghan e i figli Archie (che proprio il 6 maggio spegne 4 candeline) e Lilibet Diana, ma il duca di Sussex tornerà a Montecito prestissimo senza incontri privati con il padre e Camilla. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, il principe ripartirà subito dopo la cerimonia nell’abbazia di Westminster (e chissà dove sarà seduto! Di certo non vicino a Tom Parker Bowles) e salterà il mega concerto organizzato per celebrare il sovrano.