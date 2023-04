Mercedesz Henger ricorda la prova apnea che spaventò tutti a “L’isola dei Famosi” 2016: “Colpa delle alette di pollo”

A “Isola Party”, la modella rivive l’episodio che durante l’undicesima edizione del reality terrorizzò lo studio di Alessia Marcuzzi e tutti i telespettatori

Mercedesz Henger torna a ricordare la prova apnea de “L’Isola dei Famosi” 2016 fece pensare al peggio e punta il dito contro le “alette di pollo” vinte poco prima dai naufraghi. Ospite durante la prima puntata della nuova edizione di “Isola Party”, la modella ha rivisto l’episodio insieme ai conduttori del format digitale, Andrea Dianetti e Giorgia Palmas.

“Quanto ero magra”, commenta inizialmente Mercedesz guardando le immagini dell’esperienza vissuta in Honduras sette anni prima. Quindi aggiunge: “Le alette di pollo che avevamo appena vinto mi tornavano su”. La ragazza spiega quindi di aver aperto gli occhi semplicemente per concentrazione e ricorda il suo rifiuto nel voler riemergere dall’acqua nonostante i tentativi degli altri concorrenti in gara.

La regia di “Isola Party” ha quindi riproposto le immagini dello spavento vissuto in diretta sia da Alessia Marcuzzi, alla conduzione di quell’edizione, sia dalla mamma di Mercedesz, Eva Henger, che aveva seguito la prova dallo studio di Canale 5.

Mercedesz Henger, all’epoca 24enne, si era affermata come una delle principali protagoniste dell’undicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” e grazie alla sua tenacia si era classificata al terzo posto, rimanendo sull’isola per l’intera durata del reality. Nel 2022 la showgirl si è rimessa nuovamente in gioco e, dopo l’ipotetico flirt con Edoardo Tavassi interrotto sul nascere, ha raggiunto il quarto posto finale alle spalle di Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè e Carmen Di Pietro.