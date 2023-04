Mediaset, sulle reti la campagna per la Giornata Mondiale della Terra

Per l’occasione anche la torre di trasmissione della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde a sostegno dell’iniziativa del 22 aprile

Mediaset sostiene la Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile. “La Terra dei nostri figli è nelle nostre mani, trattiamola con cura” è lo slogan dello spot. La campagna, trasmessa sulle reti tv, radio e property web del Gruppo, non è astratta ma promuove piccoli gesti quotidiani concreti come il riciclo, il risparmio energetico e la mobilità sostenibile. Per l’occasione, anche la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde a sostegno dell’iniziativa. La campagna rientra nelle iniziative di “Mediaset ha a cuore il futuro” che testimoniano l’impegno dell’Azienda sul fronte della sostenibilità ambientale. Un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa di Mediaset.