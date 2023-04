Lupin 3, la data d’uscita è da decifrare: un video di Omar Sy per risolvere un mistero

Netflix ha annunciato la data d’uscita di Lupin – Parte 3, scegliendo la strada creativa: non ha rivelato la data precisa in cui i nuovi episodi arriveranno in streaming sulla piattaforma ma ha diffuso un videomessaggio con Omar Sy, invitando i fan della serie televisiva a giocare. Soltanto stando al gioco, infatti, potrà essere capita la data d’uscita

L’attore protagonista dell’apprezzatissima serie prodotta da Gaumont e pubblicata su Netflix, liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc che hanno per protagonista il celebre ladro Arsenio Lupin, afferma nel suo videomessaggio che la data d’uscita della Parte 3 è nascosta su Netflix.

Il post con cui è stato condiviso il video sta collezionando tantissimi commenti, a conferma di quanto il pubblico stia aspettando in maniera spasmodica i nuovi episodi dello show.

LE VARIE DATE IPOTIZZATE DAI FAN

Qualche utente ipotizza che la data sia il 5 maggio, altri dicono “nel mese di giugno”.

Eppure una schermata che compare sulla piattaforma mostra una sequenza numerica dalla quale, giustapponendo i numeri, sembrerebbero uscire due date differenti: 1° maggio 2023 e 10 maggio 2023.

Perché le date sono due? A seconda di come si decida di posizionare lo zero.

Il 10 maggio 2023 sarebbe un mercoledì, uno dei giorni della settimana più papabili per quanto riguarda il rilascio degli episodi delle serie televisive su Netflix. Tuttavia anche la data del 1° maggio potrebbe essere plausibile, visto che si tratta di un giorno festivo.

UN NUOVO ADATTAMENTO DELLE AVVENTURE DI ARSENIO LUPIN

Anche per quanto riguarda questo terzo capitolo, la serie televisiva francese si riconferma come un nuovo adattamento delle avventure del celebre ladro gentiluomo creato dallo scrittore Maurice Leblanc: Arsenio Lupin.

Il protagonista è ancora una volta Assane Diop, interpretato da Omar Sy. La sua vita è stata sconvolta dalla morte del padre, che venne accusato di un crimine che non aveva commesso quando lui, il figlio Assane, era soltanto un ragazzino.

Venticinque anni più tardi, un Assane cresciuto deciderà di vendicarlo, traendo ispirazione proprio dal personaggio di “Arsène Lupin, il ladro gentiluomo”. Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci sono Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie TV è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, ed è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).