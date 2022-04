“O Anche No” con Paola Severini Melograni su Rai 2

Tra gli ospiti Edith Bruck e Marco Mancini

La puntata di “O Anche No”, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, venerdì 22 aprile alle 23.55 su Rai 2, ed in replica domenica 24 alle 9.10, si aprirà con Marco Mancini, portavoce del Gruppo FS Italiane sulla vicenda di Genova.

Paola Severini Melograni intervisterà lo scrittore e giornalista Claudio Imprudente, presidente del Centro Documentazione Handicap di Bologna, e dialogherà con la scrittrice e poetessa Edith Bruck sulla questione ucraina, con un interessante punto di vista da parte di chi ha conosciuto già gli orrori di una guerra in Europa.



Riccardo Cresci sarà a Roma per raccontare un luogo familiare e accogliente: è l’Etico Food che dà un’opportunità lavorativa e di inserimento sociale a persone disabili, che lavorano al fianco di professionisti della ristorazione. Intervisterà Serena Tino, referente del progetto e i ragazzi saranno affiancati in cucina dallo chef Paolo Marigliano.



Mario Acampa incontrerà ad Asti Antonio De Benedetto, uno chef italiano con un’ambiziosa missione: cambiare il mondo attraverso il buon cibo e ribaltare gli stereotipi sul mondo della disabilità. L’obiettivo dello chef è al centro del docufilm Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione del regista australiano Trevor Graham che ha seguito per diversi mesi i ragazzi/dipendenti dell’Albergo Etico e del ristorante nel loro percorso di libertà e indipendenza lavorativa. Durante la presentazione presso il Cinema Farnese, interverrà il Sen. Eugenio Comincini.Non mancheranno la vignetta di Stefano Disegni, il contributo di RadioImmaginaria che visiterà l’Associazione Senzaspine di Bologna per l’accessibilità della musica classica e i Ladri di Carrozzelle che dedicheranno La Tartaruga, un inno alla lentezza, a Claudio Imprudente. O Anche No di Paola Severini Melograni scritto con Giovanna Scatena, regia di Danio Spaccapeli.