L’attore Marco Marzocca tra gli ospiti de “Il Caffè di Raiuno”

Sabato 23 aprile alle 6.00 su Rai1 torna “Il Caffè di Raiuno”, il programma condotto da Pino Strabioli e Roberta Ammendola, che avrà come ospiti il cantante Sal Da Vinci, in scena con lo spettacolo musicale “Siamo gocce di mare…il viaggio di ritorno”, lo sceneggiatore e scrittore Giuseppe Paternò Raddusa che presenta il libro “Demoni urbani – I mostri sono tra noi”. E ancora, Marco Marzocca, l’attore comico attualmente impegnato in teatro con la commedia “Due giorni a settimana”.



Anche in questa puntata non mancheranno i consigli di lettura del critico televisivo Santino Fiorillo. Infine, un’intervista esclusiva di Massimo Biagini, al maestro del cinema horror, il regista Dario Argento.