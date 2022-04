Bruce Willis e Hayden Christensen in “First Kill” su Rai 4

Un thriller d’azione di Steven C. Miller

Venerdì 22 aprile, alle 21.20, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) porta i suoi spettatori nei territori del thriller d’azione con “First Kill”.



Il film, interpretato da Bruce Willis e Hayden Christensen, è diretto dallo specialista Steven C. Miller. Testimoni involontari di un omicidio, Will e suo figlio Danny finiscono sotto scacco di un boss criminale, che rapisce Danny e ricatta Will.



Quest’ultimo decide di reagire e coinvolge il suo vecchio amico Marvin Howell, agente di polizia noto per i suoi modi violenti.