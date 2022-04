Arisa rivela: Ho pensato di sottrarmi alla vita

Arisa ha rivelata a Pierluigi Diaco che in un periodo buio del suo passato ha pensato al suicidio: «Non mi sentivo amata, mi sentivo sola, abbandonata, era tutto bruttissimo. Mi ha salvato la fede»

La cantante in un periodo buio della sua vita, afferma di aver pensato al suicidio. Lo ha confessato nel corso dell’intervista a Pierluigi Diaco andata in onda su Rai2 all’interno del programma Ti sento:



«Ho pensato di sottrarmi alla vita. C’è stato un periodo nella mia vita in cui vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo. Piano piano dai valore alle tue priorità e dici “okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere» e aggiunge «Sono una ragazza di fede e lo sono anche per questo».



Nel 2020 al Corriere della Sera aveva confessato che da ragazzina è stata vittima di bullismo: «Alle medie non ero certo tra le ragazze più carine, i compagni mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti. Abitavo in campagna, mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei “amici”. Che hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo. Per gli altri erano battute, ma io le prendevo sul serio».



Oggi, a 39 anni, la cantante sembra rinata. Chi la segue sui social ha notato già da tempo la sua evoluzione: Arisa si sta dedicando amore, cure e attenzioni. E dopo essersi lasciata alle spalle una relazione tira e molla con Andrea De Carlo, sembra aver anche ritrovato l’amore: Vito Coppola, ballerino campano classe 1992 conosciuto negli studi Rai di Ballando con le stelle.