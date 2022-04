Addio a Robert Morse, era uno dei protagonisti della serie cult “Mad Men”

L’attore aveva 90 anni, aveva raggiunto la popolarità negli anni 50 con alcuni spettacoli a Broadway per poi passare al cinema e alla tv

E’ morto a 90 anni l’attore statunitense Robert Morse, aveva 90 anni. Negli ultimi anni doveva la sua popolarità al personaggio di Bertram Cooper, l’eccentrico capo dell’agenzia pubblicitaria Sterling Cooper attorno alla quale ruotava la vicenda di “Mad Men“, serie tv di grandissimo successo realizzata tra il 2007 e il 2015. Più recentemente aveva preso parte ad “American Crime Story” e prestato la voce alla serie animata “Teen Titans Go!”.

Nato a Newton, nel Massachusetts il 18 maggio del 1931, Morse si era affermato nella seconda metà degli anni 50 soprattutto come attore teatrale. A Broadway aveva riscosso un grande successo con spettacolo come “The Matchmaker” (trasposto al cinema con il titolo “Bella, affettuosa, illibata cercasi…”) e “How to Succeed In Business Without Really Trying“, anche questo portato al cinema nel 1967 con il titolo “Come far carriera senza lavorare” del 1967.

Dopo alcune commedie cinematografiche di buon successo, come “Il caro estinto” (1965), “Una guida per l’uomo sposato” (1967) e “Che cosa hai fatto quando siamo rimasti al buio?“(1968), la sua carriera era proseguita principalmente con produzioni televisive. Negli anni Morse ha partecipato a numerosissime serie tra le quali “Jack Frost“, “Hazzard“, “La signora in giallo”, “Ai confini della realtà“, “Le avventure di Superman” e “City of Angels“, fino a ottenere negli anni 2000 il ruolo in “Mad Men”.