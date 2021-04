Tony Renis: “Ho votato per Laura Pausini, ha tutte le chance per vincere l’Oscar”

“Io naturalmente ho votato per Laura Pausini. Mi auguro che possa vincere l’Oscar. Non solo lei, ma anche un’altra mia carissima amica, che è una delle più grandi autrici americane, Diane Warren, che ha firmato la musica e il testo inglese della canzone nominata agli Oscar”. Tony Renis, membro dell’Academy e quindi tra i votanti per i premi Oscar, parla così all’Adnkronos della nomination di Laura Pausini nella categoria ‘Best Original Song’ con il brano ‘Io sì/ Seen’, nato in collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren, 11 nomination all’Oscar, per il film di Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sé’.

Sul verdetto del 25 aprile, Renis è prudente o scaramantico: “Naturalmente mi auguro la loro vittoria, ma Hollywood è una brutta bestia. Giocano molto le lobby negli Stati Uniti. E Laura ha contendenti importanti. Penso comunque che Laura Pausini abbia grandi chance di vincere e sarò molto felice se il sogno si trasformerà in realtà. Se lo merita. E’ del segno del toro, come me – ha proseguito Tony Renis – Sarebbe un grande onore per l’Italia che vincesse, ma faccio il tifo anche per il Pinocchio di Matteo Garrone (candidato per costumi e make up firmati da Massimo Cantini Parrini, ndr.)”.

Tony Renis ha poi ricordato che Laura Pausini ha “dedicato la nomination all’Oscar al padre Fabrizio, uno straordinario musicista, una bella persona, un uomo generoso. Laura ha iniziato a cantare con lui e con la sua orchestra. Le è sempre stato vicino sin dagli inizi della carriera. Un bellissimo gesto da parte della nostra grande cantante”, ha concluso Renis.

Admlrpmps