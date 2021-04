Grande Fratello Vip, Pupo torna come opinionista? “Dirò no se il programma

Pupo potrebbe non tornare come opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e spiega il perché.

Si accendono i riflettori sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo il successo ottenuto da Alfonso Signorini al timone del reality show di Canale5. Il presentatore ha svelato qualche indizio sulla prossima stagione, ma ancora nulla a proposito dei due opinionisti che lo accompagneranno del corso delle dirette. Mentre si vocifera che Antonella Elia abbia perso la poltrona a causa di uno scivolone di troppo, Pupo ammette di non essere certo di voler tornare in studio.

Grande Fratello Vip, Pupo non torna come opinionista?

C’è grande attesa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo il successo riscosso dal programma condotto da Alfonso Signorini che ha portato alla vittoria Tommaso Zorzi. Il pubblico ha apprezzato il cast e le dinamiche che si sono create nella Casa più spiata d’Italia, regalando ascolti altissimi al reality show e premiando anche i suoi protagonisti. Mentre Alfonso svela il primo nome del nuovo cast che vorrebbe a Cinecittà il prossimo anno, Pupo parla della possibilità di tornare in studio nel ruolo di opinionista.

Negli ultimi mesi si vocifera che Antonella Elia non sarà riconfermata dopo lo scivolone nei confronti di Samantha De Grenet, che ha indignato l’opinione pubblica. La showgirl non si è ancora espressa in merito, lasciando trapelare di non avere notizie certo riguardo al suo licenziamento né tantomeno riguardo un ipotetico rinnovo.

Intervistato da Il Giornale, Pupo ha confessato di non essere sicuro di voler tornare al fianco di Signorini: “Dipende quando ricomincerà il programma. Dirò di no se sarà in concomitanza con i miei impegni musicali”. Nessun conto in sospeso, dunque, con Alfonso che al contrario è diventato un caro amico per il cantante, ma impegni musicali che potrebbero portarlo lontano dall’avventura al Gf Vip.

