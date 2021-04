Giornata della Terra 2021: 6 film e documentari da vedere in occasione dell’Earth Day

Come ogni 22 aprile, anche quest’anno si celebra la nostra straordinaria “casa”. Da Il pianeta vivente a I Am Greta, ecco le opere da recuperare per capire quanto sia prezioso (e delicato) il luogo in cui abitiamo

Una delle ricorrenze più sentite (a cui non a caso Sky dedicherà una programmazione speciale) degli ultimi anni è senza dubbio l’Earth Day, la Giornata della Terra con cui si celebra in tutto il mondo il nostro pianeta, per ricordare quanto sia importante tutelarlo.

In occasione dell’Earth Day 2021 di giovedì 22 aprile, ecco una lista di documentari da recuperare per rendersi conto di quanto sia speciale la nostra casa (assieme ai miliardi di esseri viventi di tutti i tipi che la abitano assieme a noi).

IL MIO AMICO IN FONDO AL MARE (2020)

Pochi esseri viventi ci appaiono “alieni” come i polpi. Eppure, stiamo parlando di creature intelligentissime e dotate di una spiccata sensibilità. Preparatevi a cambiare completamente il modo in cui guardate questi bizzarri animali con il documentario di Pippa Ehrlich e James Reed in cui un regista stringe un’insolita amicizia con uno di loro in una “giungla” di alghe del Sudafrica. Candidato agli Oscar 2021 come Miglior documentario.

I AM GRETA – UNA FORZA DELLA NATURA (2020)

Il documentario di Nathan Grossman che narra le incredibili vicende della ragazza che è diventata il volto del movimento ambientalista a livello mondiale, mobilitando milioni di studenti con i suoi “scioperi per il clima” e arrivando a parlare a viso aperto della questione del riscaldamento globale con i politici più influenti del globo.

LA MARCIA DEI PINGUINI (2005)

Il documentario premio Oscar di Luc Jacquet segue da vicino l’odissea affrontata prima da una colonia, poi da una coppia di pinguini imperiali, specie che ogni anno deve migrare a fronte di enormi sforzi e difficoltà per accoppiarsi e deporre le uova. Un’opera che testimonia la tenacia della vita sul nostro pianeta, anche nelle condizioni più avverse.

UNA SCOMODA VERITÀ (2006)

Il documentario ormai di culto prodotto da Al Gore e diretto da Davis Guggenheim ha aperto gli occhi a molti sul problema del riscaldamento globale e sul ruolo che gli uomini hanno nell’accelerare questa tendenza “al rialzo”. Ben due premi Oscar agli Academy Awards del 2007: come Miglior documentario e per la Miglior canzone originale, I Need to Wake Up di Melissa Etheridge.

THE 11TH HOUR – L’UNDICESIMA ORA (2007)

Presentato al Festival di Cannes un anno dopo Una scomoda verità, questo documentario prodotto, scritto e narrato da Leonardo DiCaprio fa il punto sulla situazione del pianeta Terra con il supporto di politici, scienziati e ambientalisti, trattando temi come il riscaldamento globale, la deforestazione e le estinzioni di massa.

