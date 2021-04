Fedez lancia la sua linea di smalto per le unghie, la moglie Chiara Ferragni lo sostiene: il sito va subito in tilt

Fedez lancia la sua linea di smalto per unghie. Sceglie di farlo tramite il proprio canale comunicativo per eccellenza, Instagram, dove con oltre 12 milioni di follower tiene ottimamente il passo dietro la moglie influencer, Chiara Ferragni, che ne ha invece ben 23,3 milioni. La nuova linea di cosmetici del rapper si chiama “NooN” e nasce dalla collaborazione con il celebre brand del settore Layla Cosmetics. Fedez ci ha ormai abituati da tempo alle sue unghie colorate e, con il nuovo prodotto sul mercato, sdogana ufficialmente l’utilizzo dello smalto al maschile. «Una parte dei ricavati andrà a @pangeaonlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale» scrive su Instagram.

Il lancio della linea di smalti avviene tramite uno spot video in stile anni 2000 girato da Luis Sal, dove lo stesso rapper mostra il prodotto con ironia e leggerezza. «Brilla come una stella» scrive Chiara Ferragni nei commenti. Le reazioni social, di vip e non, sono poi ricche di entusiasmo ed il sito della linea, come confessa lo stesso Fedez nelle stories, va in tilt dopo appena «5 secondi» dal lancio.

«La nuova Capsule LaylaGel Polish in collaborazione con Fedez è da lui espressamente desiderata, realizzata e firmata», «6 smalti semipermanenti con colori scelti personalmente da Fedez che ha così voluto immortalare passioni e momenti significativi della propria vita» si legge nell’e-commerce. Il prezzo unitario della smalto è di 17,75 euro a flacone e sono poi disponibili diversi kit e composizioni.

Certamente un’idea di business senza precedenti, quella di Fedez, ma anche un’espressione di libertà che fa tendenza. Da Achille Lauro a Damiano dei Maneskin, fino cantanti emergenti come Sangiovanni, quella dello smalto al maschile sembra essere ormai un biglietto di sola andata verso un approccio genderless alla moda.

ilmessaggero.it