Yari Carrisi contro Barbara D’Urso: “Deve morire”, la conduttrice risponde al figlio di Al Bano

L’attacco scioccante del figlio di Al Bano e Romina Power contro la conduttrice. “La D’Urso deve morire” ha scritto senza mezzi termini Carrisi sul suo profilo Instagram. Lei ha risposto condividendo suoi suoi social le parole della sorella Daniela D’Urso, che è immediatamente intervenuta a difenderla.

Ennesimo attacco contro Barbara D’Urso, stavolta da parte di Yari Carrisi. Le parole del figlio di Al Bano e Romina Power sono però particolarmente scioccanti, tanto da aver sollevato una gigantesca bufera sul web e aver raccolto una condanna unanime. “La D’Urso deve morire”, ha scritto Yari senza mezzi termini sul suo profilo Instagram, in una story che ha fatto rapidamente il giro della rete.

Tante le critiche contro Carrisi, mentre la sorella di Barbara D’Urso, Daniela, è intervenuta a difenderla condividendo la story in questione: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Le stai augurando la morte”. La stessa Barbara D’Urso ha replicato al commento, condividendo le parole di Daniela sia su Twitter, con l’hastag #sorelle, che su Instagram. Per la cronaca, Daniela D’Urso è colei che era stata tirata in ballo da Pietro Delle Piane in una lite con la stessa Barbara a Live ed è la maggiore dei fratelli (la conduttrice ha anche un fratello di nome Alessandro, oltre a Riccardo, Fabiana ed Eleonora, nati dal secondo matrimonio del padre).

on è chiaro quali siano i motivi che hanno spinto Yari Carrisi a scrivere quelle parole. La D’Urso è peraltro in buoni rapporti sia con Al Bano che con Loredana Lecciso (tornata da poco insieme al cantante): entrambi sono apparsi spesso nelle sue trasmissioni. È invece cosa nota che non corra buon sangue tra la presentatrice e Romina Power, che infatti non appare mai nei salotti di Pomeriggio 5 o Domenica Live. “Non mi considera all’altezza per una sua intervista”, disse la stessa Barbara D’Urso tempo fa.





Valeria Morini per Fanpage.it