Pomeriggio 5 Paolo Ciavarro, la madre Eleonora su Clizia: “È paradossale”

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5 è intervenuta Eleonora Giorgi per parlare della storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’attrice ha ‘annusato’, come fanno tutte le mamme, la nuova compagna del figlio e con lei ha instaurato un bellissimo rapporto. Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5 ha dichiarato:

“È paradossale! Mentre Paolo era all’oscuro di tutto, fra noi è nato un rapporto. E devo dire che sono alle prese con una ragazza straordinaria”.

La mamma di Paolo Ciavarro ha anche difeso, non soltanto in questa puntata di Pomeriggio 5 ma anche in altre occasioni come a Live Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia accusata di aver dichiarato meno anni di quelli che ha. La Giorgi su Clizia ha aggiunto che le è stata molto vicina, soprattutto in questo periodo: “Quindi ho avuto modo di approfondire la conoscenza”.

Domenica scorsa a Live Non è la D’Urso è stato messo in dubbio la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Nelle ultime ore quest’ultimo ha fatto una confessione su Clizia. Nel dettaglio, era stato il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca ha messo in guardia Ciavarro, sostenendo che il figlio di Eleonora Giorgi lanciato in televisione da Barbara Palombelli sia stato circuito dall’influencer. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, però, hanno difeso la loro storia d’amore. A Pomeriggio 5 è stato ospite Francesco Fredella che ha difeso l’opinionista di Forum e l’ex moglie di Francesco Sarcina, sostenendo di conoscere molto bene Paolo:

“Lui quando ama lo fa davvero e poi a noi cosa interessa dell’età di Clizia? L’amore va vissuto giorno dopo giorno, è un momento felice per Paolo”.

Piccola gaffe di Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5. L’attrice, poco prima della fine della puntata, è scappata via, credendo di aver perso il collegamento con Barbara D’Urso. I telespettatori da casa hanno visto Eleonora alzarsi di scatto e urlare chiamando il figlio: “Paolo, Paolo vieni qua. Non vedo la D’Urso, c’è il telegiornale“.

