La vendetta si serve in quarantena: Michelle Hunziker vittima di un terribile scherzo della figlia Aurora. Urla e parolacce dopo che…

La Ramazzotti complice con Sara Daniele e Goffredo la fanno cadere in trappola. La showgirl ci casca in pieno e alla fine sbotta: ‘Io sto malissimo, siete degli stron*i’

Michelle Hunziker è l’ennesima vittima de Le Iene. La figlia Aurora Ramazzotti glielo aveva promesso: la mamma era stata complice di Stefano Corti e Alessandro Onnis a suo danno tempo fa con un terribile scherzo, arriva la vendetta. In piena quarantena nella sua casa di Bergamo, con il marito Tomaso Trussardi, le piccole Sole e Celeste, la primogenita Aury, Goffredo Cerza e Sara Daniele, la showgirl cade in trappola e ci casca. La 23enne le fa credere che il fidanzato la tradisca con la sua migliore amica. La bionda 43enne alla fine sbotta: “Stavo di mer*a!”.

Aurora è entusiasta dell’idea. “Potremmo riuscirci sai?”, dice subito in merito allo scherzo. “Bisogna stare super attenti però, perché lei ci sgama subito”, aggiunge. Arruola i suoi complici: Goffredo e Sara. “Non sono abbastanza forte per fare una cosa del genere a casa di altri”, sottolinea Cerza. La Daniele è pronta.

Lo scherzo prende il via. Aurora fa la preoccupata, il fidanzato quello distaccato, la migliore amica sottolinea la carenza di affetto in questo periodo. Durante uno scatto di famiglia Cerza abbraccia la gamba di Sara, Michelle, sicura della ragazza commenta con il marito: “Tutti quelli che vedono del marcio in questa cosa è perché loro sono maliziosi”.

Si va avanti. Aurora insinua il dubbio nella testa della mamma. La raggiunge in camera sua e le parla del suo momento ‘down’. “Sono un po’ depressa mamma, onestamente sono preoccupata per Goffredo. Dobbiamo trasferirci insieme ora e ultimamente, che siamo sempre in casa, non andiamo molto d’accordo…”. La Hunziker la rassicura: “Siamo in una situazione che non è la convivenza, ci sono un sacco di fattori esterni… c’è Tommaso, ci sono i bambini, c’è Sara…”.

Aury la incalza proprio sulla Daniele: “Sì, tra l’altro Sara sta sempre attaccata a lui…”. La svizzera però non ha dubbi: “A lui non gliene frega un caz*o! E Sara è tanto amica tua quanto sua, e poi non vede il caz*o da 2/3 mesi…mi dice spesso che ha bisogno di un qualsiasi tipo di contatto”.

Michelle comincia a tentennare durante la serata cinema. Sara chiede a Goffredo: “Ti ricordi il massaggio che mi hai fatto l’altro giorno? Me lo rifai per piacere?”. Cerca lo sguardo della figlia, incredula controlla i due di soppiatto. La Ramazzotti il mattino dopo conferma che la madre ci è cascata in pieno: “Furtivamente mamma mi ha detto: ‘Ieri sera ho visto quello che intendevi e ti capisco… sei stata fin brava a non fare niente’”.

Aurora è una vera ‘iena’. Sferra l’ennesimo colpo basso a Michelle. “Ho sgamato Sara parlare al telefono e diceva: ‘Non ce la faccio più a stare qui, ci sentiamo gli occhi puntati addosso’”, le confida la figlia. “Vai e parlaci sinceramente, chiedi la verità… anche perché il massaggio di ieri sera proprio no!”, replica Michelle fortemente preoccupata.

Lo scherzo arriva al momento clou. Michelle, mandata da Tomaso in camera dei ragazzi perché ha sentito rumori strani, trova Goffredo e Sara in atteggiamenti intimi. La Daniele in reggiseno è sopra di lui. Pensa stiano scherzando, “Non è come sembra”, si spiega Sara. Ma la reazione della ragazza la allarma. “Lo sapevo, lo sapevo! Io ho la tachicardia – urla Aurora – Te lo avevo detto! Sono giorni che ti dico che c’è qualcosa sotto!”.

Michelle è senza parole. La figlia vede la madre in grande difficoltà e non ce la fa ad andare avanti, immediatamente le rivela: “E’ uno scherzo de Le Iene!”. La Hunziker è arrabbiata e sbotta: “Ma siete deficienti! Io sto malissimo! Ero di là che stavo di mer*a! Ma sai che siete veramente stron*i!?”. La vendetta di Aury fa centro.





Annamaria Capozzi per Gossip.it