La saga di “Hunger Games” si espande: in arrivo il prequel

Il nuovo film sarà tratto dallʼatteso romanzo “The Ballad of Songbirds And Snakes” di Suzanne Collins

Fenomeno mondiale capace di incassare con quattro film quasi 3 miliardi di dollari, la saga di “Hunger Games” non è terminata. Il 19 maggio verrà pubblicato “The Ballad of Songbirds And Snakes“, l’atteso romanzo prequel scritto da Suzanne Collins. Da questo verrà tratto un nuovo film che sarà dedicato alla storia di Coriolanus Snow, futuro presidente e tiranno di Panem, e sarà ambientato circa 64 anni prima delle vicende raccontate nella trilogia che abbiamo visto al cinema con Jennifer Lawrence.

L’annuncio della lavorazione del film è arrivato da Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, che ha dichiarato: “Valeva la pena attendere il nuovo libro di Suzanne. Offre tutto quello che sperano i fan e si attendono da Hunger Games, oltre a offrire qualcosa di nuovo e introdurre un nuovo contesto per i personaggi. The Ballad of Songbirds and Snakes è creativamente elettrizzante e porta questo mondo verso nuove complesse dimensioni che aprono delle fantastiche possibilità cinematografiche. Siamo elettrizzati nel riunire il team in occasione di questo franchise davvero unico e non vediamo l’ora di iniziare la produzione”.

Alla regia del nuovo tassello della saga ci sarà nuovamente Francis Lawrence, dietro alla macchin ada presa di 3 dei 4 film in cui è stata trasposta la trilogia letteraria (il primissimo “Hunger Games” è stato diretto da Gary Ross). A scrivere la sceneggiatura sarà Suzanne Collins in persona, insieme a Michael Arndt (“Little Miss Sunshine”). Attualmente non ci sono dettagli sulla data di uscita, né tantomeno sul cast.

Secondo le prime anticipazioni, la trama segue il giovane Coriolanus bello e affascinante che affronta i problemi legati al momento difficile che sta vivendo la sua famiglia. La possibilità di un cambiamento arriva quando viene scelto per fare da mentore alla ragazza che dovrà combattere ai decimi Hunger Games per il Distretto 12, lo stesso di Katniss.





