Fiorello verso Sanremo 2021 ma avverte Amadeus: “Svelerò le tue misure sul palco”

È Fiorello show su Twitter. Il conduttore punzecchia l’amico Amadeus in merito all’ipotesi di un Sanremo bis per il 2021. Se Amadeus ha già confermato a Mara Venier la volontà di tornare all’Ariston, Fiorello non ha ancora sciolto le riserve circa una eventuale seconda partecipazione al Festival. Ma gli ultimi tweet pubblicati poche ore fa lasciano ben sperare. “Sappi caro il mio presentatore, che se mi fai tornare a Sanremo 2021, appena sul palco svelerò le tue misure… ricordati di Ibiza e Riccione. Ti ho in pugno .. cioè nel senso .. che… ok” avverte lo showman che, sempre più divertito, rende noto lo scherzoso pressing cui lo starebbe sottoponendo l’amico: “Vi rendete conto ?!? Il Folle Stalker mi manda foto ogni giorno … e ride”. E le foto sono quelle scattate sul palco dell’ultimo Festival.

È arrivata attraverso l’ultima puntata di Domenica In andata in onda la conferma di Amadeus in merito alla disponibilità a rifare Sanremo. “Sembrano passati due anni, sembra una cosa lontanissima. In effetti Sanremo è stato l’ultimo momento di aggregazione, ricordo quei giorni come un bagno di folla bellissimo. E 15 giorni dopo è finito tutto. Questo è un po’ quello che ci diciamo ogni volta che ci sentiamo io e Fiorello” aveva detto a Mara Venier. Poi la conferma: “Sono sincero, una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, sarà il primo dopo il coronavirus”.

Fiorello aveva già prestato il fianco alla possibilità di un ritorno all’Ariston in un tweet pubblicato qualche giorno fa. La linea di comunicazione è la solita: il legame con Amadeus che lo avrebbe “richiamato all’ordine” fin da subito per chiedergli di rifare Sanremo insieme. “L’ho sempre detto io: ‘Amadeus è un pazzo’. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: ‘Ha sbagliato numero!’”. Ma il tono, e le intenzioni che sottende, lasciano ben sperare in merito a un ritorno all’Ariston.





Stefania Rocco, Fanpage.it