Diana Del Bufalo è già in crisi col nuovo fidanzato Edoardo Tavassi? Sul social piange e va a dormire senza di lui…

La coppia stava trascorrendo la quarantena insieme nella casa di lei a Roma. Nella serata di martedì però le lacrime su Instagram, poi a letto da sola

Diana Del Bufalo è già in crisi con il nuovo fidanzato Edoardo Tavassi? I due stavano trascorrendo la quarantena insieme a casa di lei, ma martedì sera l’attrice ha pubblicato su Instagram una Story in cui appare mentre piange. Nella clip ha scritto: “Vi mostro questo per dirvi che è normale… che non è da deboli, non è da sciocchi o da bambini… chi si tiene dentro le emozioni si ammala. Se sentite di piangere fatelo, liberatevi”. Dopo pochi minuti la 30enne trova però come tirarsi su il morale, almeno un po’. “Devo dire che una cosa che mi conforta c’è. Lenzuola pulite e morbide, ora mi metto Disney Plus e mi guardo un bel cartone animato e mi addormento. Già sto meglio”, fa sapere. Nelle immagini però si vede che, per la prima volta dopo molto tempo, si corica da sola. L’altra metà del letto matrimoniale è vuota. Lì dove prima c’era Edoardo, solo cuscini.

Non è chiaro cosa sia successo e cosa abbia scatenato la crisi di pianto. Certo questo è un periodo molto duro per tutti e non fanno eccezione le persone che lavorano nello spettacolo, anzi. Tutte le produzioni cinematografiche sono ferme e c’è grande ansia per il futuro lavorativo. Però l’assenza di Edoardo, che tra l’altro è il fratello di Guendalina Tavassi, nota ex gieffina, ha portato diverse persone a ipotizzare che Diana possa aver litigato con lui. Magari si tratta solo di un allontanamento temporaneo… Anche se la legge non prevede ancora la possibilità di spostamenti. Quindi in teoria se Edoardo era da settimane a casa di Diana, ci sarebbe dovuto rimanere.

La Del Bufalo e il 35enne sono fidanzati solo da pochi mesi. Lei lo scorso anno ha chiuso bruscamente e con grande sofferenza la lunga relazione (fatta per la verità di alti e bassi) con il conduttore Paolo Ruffini, che sembra preferisse un rapporto poliamoroso (cosa che a Diana non andava bene). La vita sentimentale dell’ex stella di ‘Amici’, oggi oltre che interprete cinematografica anche influencer social, è sempre stata molto complessa. Siamo di fronte ad una nuova crisi?





Gossip.it